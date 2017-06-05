Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Программный директор американского телеканала HBO Кейси Блойс объявил о том, что финальный сезон сверхпопулярного сериала «Игра престолов» может выйти лишь в 2019 году и будет состоять из шести эпизодов. Кроме того, продюсеры HBO спешат начать работу над четырьмя спин-оффами сериала.

Блойс также сообщил, что такая задержка с релизом связана с тем, что продюсерам Дэвиду Бениоффу и Дэну Вейсу необходимо больше времени на создание сценария для финала саги. Помимо этого, студии должна тщательно составить график производства.

Напомним, что первая серия седьмого сезона «Игры престолов» выйдет 16 июля.