Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Программный директор американского телеканала HBO Кейси Блойс объявил о том, что финальный сезон сверхпопулярного сериала «Игра престолов» может выйти лишь в 2019 году и будет состоять из шести эпизодов. Кроме того, продюсеры HBO спешат начать работу над четырьмя спин-оффами сериала. 

Блойс также сообщил, что такая задержка с релизом связана с тем, что продюсерам Дэвиду Бениоффу и Дэну Вейсу необходимо больше времени на создание сценария для финала саги. Помимо этого, студии должна тщательно составить график производства. 

Напомним, что первая серия седьмого сезона «Игры престолов» выйдет 16 июля. 

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