Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
Программный директор американского телеканала HBO Кейси Блойс объявил о том, что финальный сезон сверхпопулярного сериала «Игра престолов» может выйти лишь в 2019 году и будет состоять из шести эпизодов. Кроме того, продюсеры HBO спешат начать работу над четырьмя спин-оффами сериала.
Блойс также сообщил, что такая задержка с релизом связана с тем, что продюсерам Дэвиду Бениоффу и Дэну Вейсу необходимо больше времени на создание сценария для финала саги. Помимо этого, студии должна тщательно составить график производства.
Напомним, что первая серия седьмого сезона «Игры престолов» выйдет 16 июля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.