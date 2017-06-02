Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего впервые покажут в рамках ПМЭФ-2017

В рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на специальном показе избранные зрители увидят рабочую версию ленты «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

В фильме, повествующем о нескольких днях из жизни культового писателя-эмигранта в Ленинграде начала 1970-х, снялись сербский актер Милан Марич (собственно, в роли заглавного героя), Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченков, Николай Мартон, а также непрофессиональные артисты из круга художественной богемы (например, в одном из эпизодов можно увидеть петербургскую галеристку Лизу Савину).

В «Довлатове» максимально точно передана атмосферу городского быта советских 1960–70-х годов, а сам Ленинград стал одним из ключевых персонажей. Все содержание кадра: реквизит, обстановка, костюмы, свет, — подлинные вещи родом из 70-х, а в павильоне студии «Ленфильм» авторы картины реконструирировали кафе «Сайгон», интерьеры журнальных редакций и другие объекты.

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