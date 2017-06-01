Премьера: короткометражный фильм «Оставайся» в поддержку фонда «Подари жизнь»

«Я давно вынашивала идею прочесть в кадре стихотворение Саши Чёрного, чтобы напомнить о том, как важно «жить, разворачивая душу до полных границ», отдавать, помогать. Я благодарна Ольге Пекаревской и всей команде за желание помочь. Оля имеет яркое видение, творческую смелость и огромное сердце. Надеюсь, наши зрители, посмотрев этот мини-фильм, возьмутся за телефоны и сделают благотворительное пожертвование. Все вместе мы можем многое изменить к лучшему» — отметила Корзун.

«Подари жизнь» — негосударственный благотворительный фонд, созданный для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Учредили фонд в 2006 году актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова. Для пожертвования в «Подари жизнь» можно отправить смс-сообщение на номер 6162 с суммой в рублях (от 100 до 15000) или посетить сайт фонда.