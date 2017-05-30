В саду музея Ахматовой покажут фильмы о любви и революции

  •               «Короткая встреча» (реж. Дэвид Лин, Англия, 1945)

Кинотеатр под открытым небом откроется 3 июня в саду музея Анны Ахматовой. Каждые выходные вплоть до 17 июня в рамках фестиваля «А-КИНО» зрителям будут представлены фильмы, которые невозможно увидеть на широком экране. Вход на сеансы будет стоить всего 120 рублей.

Тема фестиваля – «Любовь и революция». Зрители увидят редкие фильмы, годами лежавшие на полке или вышедшие в кинопрокат с купюрами: ленту венгерского режиссера Миклоша Янчо «Звезды и солдаты»; поэтическую драму «Экстаз» чешского классика Густава Махаты, удостоенную приза на втором Венецианском кинофестивале; фильм рано умершего вундеркинда Жана Виго «Аталанта», ставший источником вдохновения для многих режиссеров – от Шпаликова до Джармуша; запрещенную к показу в СССР ленту Андрея Смирнова и Ларисы Шепитько «Начало неведомого века» по рассказам Олеши и Платонова; едкую антибуржуазную комедию Жана Ренуара «Правила игры»; один из лучших английских фильмов всех времен – «Короткую встречу» Дэвида Лина.

Советская кинокартина 1929 года «Новый Вавилон» Григория Козинцева и Леонида Трауберга будет показана под музыкальное сопровождение саксофониста Николая Рубанова. А фильм Всеволода Пудовкина «Мать» 1926 года, признанный критиками лучшим фильмом о революции, озвучит Виктор Соболенко (виолончель).

Специальным событием фестиваля станет показ серии музыкальных фильмов о джазовом авангарде в СССР «RussianNewMusik». Автор фильмов, Лео Фейгин, создал их в конце 1980-х для показа на британском телевидении. Документальные кадры, ставшие уже раритетом, запечатлели выступления Сергея Курехина, Вячеслава Ганелина, Сайнхо Намчылак и многих других, в том числе Вячеслава Гайворонского и Владимира Волкова.

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