На крыше новой сцены Александринки вновь откроется «бесшумный» кинотеатр

4 июня при поддержке Roof Сinema на крыше Новой сцены Александринского театра открывается второй сезон кинопоказов. Особенность кинопоказов в том, что это первый в Петербурге «бесшумный» кинотеатр под открытым небом, в котором зрители смотрят кино в наушниках.

Фильмом открытия сезона станет картина «Путешествие Гектора в поисках счастья» — приключенческая лента Питера Челсома про лондонского психиатра. 6 июня в «бесшумном» кинотеатре покажут «Ночь в Париже» с Одри Тоту, а 9 июня зрители в наушниках посмотрят комедию Джона Туртурро «Под маской жиголо». Также в дальнейшей программе: ромком «Светская жизнь» Вуди Аллена и премьера картины «Он & Она» Николя Бедоса.

Напомним, что единственный в Петербурге кинотеатр на крыше Roof Cinema запустил показы на Новой сцене Александринского театра 20 августа прошлого года.