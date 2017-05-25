На крыше новой сцены Александринки вновь откроется «бесшумный» кинотеатр

4 июня при поддержке Roof Сinema на крыше Новой сцены Александринского театра открывается второй сезон кинопоказов. Особенность кинопоказов в том, что это первый в Петербурге «бесшумный» кинотеатр под открытым небом, в котором зрители смотрят кино в наушниках. 

Фильмом открытия сезона станет картина «Путешествие Гектора в поисках счастья» — приключенческая лента Питера Челсома про лондонского психиатра. 6 июня в «бесшумном» кинотеатре покажут  «Ночь в Париже» с Одри Тоту, а 9 июня зрители в наушниках посмотрят комедию Джона Туртурро «Под маской жиголо». Также в дальнейшей программе: ромком «Светская жизнь» Вуди Аллена и премьера картины «Он & Она» Николя Бедоса.

Напомним, что единственный в Петербурге кинотеатр на крыше Roof Cinema запустил показы на Новой сцене Александринского театра 20 августа прошлого года. 

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Уикенд в Петербурге с 25 по 28 мая

Уикенд в Петербурге с 18 по 21 мая

Уикенд в Петербурге с 4 по 9 мая

Петербуржцы встретятся с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич

Уикенд в Петербурге с 13 по 16 апреля

13 лучших спектаклей весны в Петербурге

Уикенд в Петербурге с 30 марта по 2 апреля

Шнуров, Хаматова и Архангельский выступят в мартовских «Диалогах»