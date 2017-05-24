Вышли сразу два трейлера нового «Человека-паука»

Действия в новом фильме, который снял режиссер Джон Уоттс, происходят после событий в «Первом мстителе: Противостояние», где впервые появился новый Человек-паук.

В фильме снялись Роберт Дауни-младший, Мариса Томей, Том Холланд, Джон Фавро, Майкл Китони другие.

Российская премьера нового «Человека-паука» состоится 6 июля.