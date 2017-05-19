Появился трейлер диснеевского фильма «Последний богатырь» по русским сказкам

На YouTube-канале студии Disney появился трейлер фильма «Последний богатырь», основанного на сюжетах русских сказках. Это копродукция диснеевской студии с российской компанией Yellow, Black and White.

«Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил», — говорится в описании ролика.

Режиссер фильма — Дмитрий Дьяченко, до этого снявший «О чем говорят мужчины» и «День радио». В картине снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова и Елена Яковлева. В прокат фильм выходит 19 октября.