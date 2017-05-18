Опубликован трейлер «Кроткой» Сергея Лозницы

В сети появился международный трейлер нового фильма Сергея Лозницы «Кроткая», вольной экранизации повести Федора Достоевского. Фильм украинского режиссера снимался в латвийском Даугавпилсе, а роли в нем сыграли российские актеры: преимущественно артисты екатеринбургского  «Коляда-театра», а также Лия Ахеджакова. Действие классического текста, в котором героиня выходит замуж за ростовщика и в итоге кончает с собой, перенесено в современную российскую провинцию. Картина Лозницы вошла в основной конкурс открывшегося 17 мая 70-го Каннского кинофестиваля, где будет конкурировать в том числе с фильмом российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

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