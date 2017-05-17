Мединский предложил повысить цены билетов на голливудское кино

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский предложил повысить цену билетов на американские фильмы, сделав их ощутимо более дорогими, чем на отечественные. Так Мединский ответил на претензию депутата Госдумы от КПРФ и режиссера Владимира Бортко на тему недофинансирования нашего кино, которое проигрывает Голливуду.

Мединский пояснил, что российское кино не может соревноваться бюджетами с Голливудом. «Вся поддержка отечественного кинематографа — менее половины одного голливудского "Форсажа"» — сказал министр культуры.

Ограничения для фильмов Голливуда нужны не только по финансовым, но и по идеологическим причинам, подчеркнул министр.