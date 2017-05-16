Тимур Бекмамбетов назван самым кассовым российским режиссером начиная с 2000 года

Журнал Forbes впервые составил рейтинг наиболее коммерчески успешных российских кинорежиссеров начиная с 2000 года. Критерием послужила разница между затратами на производство фильмов того или иного режиссера и их сборами в прокате.

Возглавил рейтинг с разгромным счетом Тимур Бекмамбетов, чьи фильмы, по подсчетам Forbes, принесли суммарный доход в 430 миллионов долларов. Самой коммерчески успешной лентой Бекмамбетова стал триллер «Особо опасен» с Анджелиной Джоли, заработавший 341,4 миллиона долларов.

На втором месте — неожиданно Леван Габриадзе. Общие сборы его фильмов превысили затраты на производство на 79,3 миллиона долларов. Самая успешная работа не слишком известного широким зрительским массам Габриадзе — «Убрать из друзей»: молодежный хоррор собрал в прокате 64 миллиона долларов.

Замыкает тройку оборотистых режиссеров Федор Бондарчук. Его фильмы заработали в прокате на 69 миллионов долларов больше, чем на них было потрачено. Самый прибыльный фильм Бондарчука — «Сталинград» со сборами в 70 миллионов долларов.