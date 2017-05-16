У студии Disney украли новых «Пиратов Карибского моря»

Глава студии Disney Боб Айгер рассказал, что неизвестные хакеры угрожают выпустить пятый фильм франшизы «Пираты Карибского моря» в сеть, если им не заплатят выкуп в биткоинах. Какую именно сумму запросили преступники, руководство студии не говорит, но по сведениям американских журналистов речь идет об огромной сумме. Студия работает с ФБР.

Кто именно украл «Пиратов», пока неизвестно. Хакеры сообщили, что сперва выпустят пятиминутный фрагмент, потом двадцатиминутный и так далее, пока их требования не будут выполнены.

Совсем недавно хакеры украли новые серии очередного сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» с серверов Netflix и выложил его в сеть. Netflix также отказался платить требуемые деньги,