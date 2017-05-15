На «Кинотавре» покажут новый фильм Хлебникова и дебюты Молочникова и Шахназарова-младшего

Сегодня были объявлены программа основного конкурса и состав жюри 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», главного смотра тенденций отечественного кинематографа.

Конкурсное жюри возглавит актер Евгений Миронов. В разнообразной программе фестивального конкурса покажут новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия», маньеристскую версию чеховских «Трех сестер» в постановке Юрия Грымова, жесткую мелодраму Павла Чухрая «Холодное танго» с Юлией Пересильд и Сергеем Гармашем в главных ролях (фильм открытия фестиваля), вторую часть альманаха «Про любовь» с новеллами Павла Руминова, Резо Гигинешвили и Нигины Сайфуллаевой, а также второй фильм бывшего кинокритика Романа Волобуева под названием «Блокбастер».

Отдельное любопытство вызывают некоторые дебюты, которые будут показаны в конкурсе. Во-первых, растянутая до полного метра короткометражка «Рок», снятая 24-летним Иваном Шахназаровым, сыном известного режиссера и директора концерна «Мосфильм» Карена Шахназарова. Во-вторых, дебютный режиссерский опыт в кино Александра Молочникова, постановщика нашумевших МХТовских спектаклей «19.14» и «Бунтари», актера в фильме вышеупомянутого Волобуева «Холодный фронт» и, по мнению некоторых, нового интеллектуального секс-символа отечественного театра и кино. В «Мифах о Москве» Молочников снял зашкаливающее количество звезд: в их числе Федор Бондурчук, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Сергей Безруков, Ксения Раппопорт и даже Игорь и Вадим Верники. И, наконец, в конкурсную программу попала «Теснота» Кантемира Балагова: дебют ученика Александра Сокурова несколькими неделями раньше покажут в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

26-й фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 7 по 14 июня.