Опубликован трейлер дебютного фильма ученика Сокурова, взятого в каннский «Особый взгляд»

Дебютный фильм Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова, включили в программу 70-го Каннского фестиваля «Особый взгляд».

Действие «Тесноты» происходит в 1990-е в Кабардино-Балкарии, на родине молодого режиссера. В синопсисе фильма упоминаюся песни Булановой, чеченские видео с отрезанием голов. А сюжет строится вокруг девушки из большой еврейской семьи, у которой похищают брата, который вот-вот собирался жениться. Сегодня в сети появился короткий трейлер фильма:

Юбилейный Каннский кинофестиваль откроется 17 мая. Российский кинематограф представлен в основном конкурсе картиной Андрея Звягинцева «Нелюбовь».