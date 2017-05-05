Данила Козловский создал свою киностудию

Российский актер Данила Козловский основал киностудию, сообщает ТАСС 5 мая.

«Да, «ДК Интертейнмент» открыт, он (Козловский. – ред.) – учредитель», – сказала генеральный директор компании Валерия Тарасова.

О планах она говорить отказалась, заявив о большой занятости. В настоящее время идет работа над фильмом «Тренер». Это режиссерский дебют Козловского, он же сыграет в картине главную роль.

Лента рассказывает о бомбардире национальной сборной Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забивает пенальти. После такой ошибки спортсмен покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. С этим клубом герою предстоит совершить чудо и снова поверить в себя.

По материалам «Фонтанки.ру»

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