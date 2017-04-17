В сети открылась бесплатная видеотека современного российского кино

В сети открылась бесплатная видеотека современного авторского кино, снятого российскими режиссерами.

На сайте «Пилигрим» можно легально посмотреть фильмы, которые показывали на фестивалях в последние годы. В списке: короткометражки и полный метр, игровые, документальные и мультипликационные картины.

Среди режиссеров, представленных на «Пилигриме»: Николай Хомерики, Иван И. Твердовский, Бакур Бакурадзе, Оксана Карас, Антон Бильжо, Павел Руминов и другие.

Отмечается, что желающие могут подать заявку на размещение своих работ в видеотеке. Каждая картина проходит кураторский отбор.