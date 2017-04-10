Стало известно, когда третий сезон «Твин-Пикса» покажут в России

Третий сезон культового сериала «Твин-Пикс» Дэвида Линча покажут в России 22 мая – ровно через 24 часа после премьеры в США.

На американском телевидении премьера пройдет на канале Showtime. А в России права на показ приобрел ТВ-3.

В третьем сезоне «Твин-Пикса» расскажут о том, что произошло спустя 25 лет после событий, описанных в предыдущих сериях - чтобы напомнить сюжет, перед премьерой по ТВ-3 покажут первый и второй сезоны телешоу.

Автором сценария выступил Марк Фрост, который работал с Линчем над первым сезоном. В сериале снимутся актеры из оригинального состава, среди них — Кайл МакЛаклан, Шерил Ли, Майкл Онткин, Ричард Беймер.

Напомним, «Твин Пикс» — мистический cериал-драма о расследовании убийства старшеклассницы Лоры Палмер в небольшом американском городке Твин Пикс. Впервые он вышел на экраны 8 апреля 1990 года. Телешоу входит в многочисленные списки лучших сериалов всех времен, в частности, в подобные рейтинги его включали журналы Time и Empire.