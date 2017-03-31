В сети появился трейлер фильма «Большой» с Алисой Фрейндлих

В сети появился трейлер фильма «Большой» Валерия Тодоровского, который выйдет в прокат 11 мая 2017 года.

По сюжету юную танцовщицу Юлю Ольшанскую (артистка балета Маргарита Симонова) из маленького шахтерского городка замечает бывший артист балета Потоцкий (Александр Домогаров). Путь на легендарную сцену Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над ней берет своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих). Превращение в приму потребует от девушки самоотречения.

Добавим, что фильм Тодоровского станет первой большой лентой о балете, снятой в России.