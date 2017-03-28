Константин Хабенский снимается в VR-фильме об Эрмитаже

Как стало известно сайту «Собака.ru», в Государственном Эрмитаже начались съемки картины о музее с участием Константина Хабенского. Актер исполнит роль мистического экскурсовода-Вергилия, который проведет зрителей через эпохи: от создания при Екатерины II через времена Николая I к современности. Его костюм создал специально для съемок дизайнер Янис Чамалиди.

Магистральной идеей фильма стала трансформация Эрмитажа из закрытой для широкой публики институции в один из самых посещаемых в Европе музеев. Впрочем, в нем до сих пор остаются места, в которые не так легко попасть – художественные фонды и крыша Зимнего дворца. Обе локации будут показаны в фильме. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский исполнит в картине камео: расскажет о фондах музея.

Лента снимается специальной стереоскопической камерой в формате виртуальной реальности. Смотреть картину нужно будет в специальных очках. Ролик будет около 12-минут – его планируют закончить к концу мая и показывать в специально оборудованном зале в Главном штабе.

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