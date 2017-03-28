Константин Хабенский снимается в VR-фильме об Эрмитаже

Магистральной идеей фильма стала трансформация Эрмитажа из закрытой для широкой публики институции в один из самых посещаемых в Европе музеев. Впрочем, в нем до сих пор остаются места, в которые не так легко попасть – художественные фонды и крыша Зимнего дворца. Обе локации будут показаны в фильме. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский исполнит в картине камео: расскажет о фондах музея.

Лента снимается специальной стереоскопической камерой в формате виртуальной реальности. Смотреть картину нужно будет в специальных очках. Ролик будет около 12-минут – его планируют закончить к концу мая и показывать в специально оборудованном зале в Главном штабе.