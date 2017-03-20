В новом фильме о Гарри Поттере готовятся снять Дэниела Рэдклиффа

Кинокомпания Warner Bros. может снять новую трилогию о Гарри Поттере по мотивам пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Премьера, скорее всего, состоится после 2026 года. Продюсеры уже ведут переговоры со звёздами прошлых частей поттерианы – актёрами Дэниелом Рэдклиффом, Рупертом Грином и Эммой Уотсон.

Об этом в эфире Unofficial Universal Orlando Podcast сообщил Джим Хилл – журналист и эксперт компании Walt Disney. Работник медиа, по его словам, изучил контракт Warner Bros. с вещательной корпорацией NBC Universal. Бумага предполагает, что NBC с 2018 года получит эксклюзивные права на показ основных фильмов поттерианы и спин-оффа «Фантастические твари и где они обитают». «Но, если вы всмотритесь в язык сделки, то вы увидите, что подразумевается и показ трилогии по «Гарри Поттеру и проклятому дитя», когда она будет снята», – отметил Хилл.

Напомним, «Гарри Поттер и проклятое дитя» – пьеса, написанная Джоан Роулинг в 2017 году для лондонского театра Palace. Действие лишь косвенно соотносится с основными событиями поттерианы: по сюжету, Гарри – зрелый мужчина, работающий в министерстве магии. Основная интрига разворачивается вокруг отношений волшебника с одним из его детей.

По материалам «Фонтанки.ру»