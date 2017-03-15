Обнародован трейлер «Тайны Коко», нового мультфильма студии Pixar

В сети появился первый трейлер нового полнометражного фильма анимационной студии Pixar. 

Сюжет «Тайна Коко» - о 12-летнем Мигеле (Энтони Гонсалес), живущем в семье сапожников в мексиканской деревне и мечтающем стать музыкантом, несмотря на то что в его доме музыка считается проклятием. Мигель  отправляется в Страну мертвых. Там он находит души своих предков и знакомится с духом-трикстером Гектором (Гаэль Гарсия Берналь), который станет его проводником. 

Премьера мультфильма намечена на 23 ноября 2017 года.

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