Обнародован трейлер «Тайны Коко», нового мультфильма студии Pixar

В сети появился первый трейлер нового полнометражного фильма анимационной студии Pixar.

Сюжет «Тайна Коко» - о 12-летнем Мигеле (Энтони Гонсалес), живущем в семье сапожников в мексиканской деревне и мечтающем стать музыкантом, несмотря на то что в его доме музыка считается проклятием. Мигель отправляется в Страну мертвых. Там он находит души своих предков и знакомится с духом-трикстером Гектором (Гаэль Гарсия Берналь), который станет его проводником.

Премьера мультфильма намечена на 23 ноября 2017 года.