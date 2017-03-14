Студия Sony Pictures наконец назвала дату премьеры сиквела «Девушка с татуировкой дракона». Съемки фильма начнутся в сентябре 2017 года, а на экраны картина выйдет только 5 октября следующего, сообщает издание Deadline.

Фильм будет называться «Девушка, которая застряла в паутине», режиссером был нвыбран уругваец Федерико Альварес. Самые большие загадки пока строятся вокруг кастинга артистов. Продюсеры уже встречались с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон. Ранее сообщалось, что в продолжении все-таки согласилась сняться Руни Мара, игравшая главную женскую роль в первом фильме.

«Девушка с татуировкой дракона» с Дэниелом Крейгом и Руни Марой вышла на экраны в 2011 году. Картина стала вольнойадаптацией первой книги трилогии детективных романов «Миллениум» шведского писателя и социально озабоченного журналиста Стига Ларссона о журналисте-детективе Микаэле Блумквисте и социопатке-хакерше Лисбет Саландер. Новый фильм будет снят уже по мотивам романа Дэвида Лагеркранца, который взялся завершить серию Ларссона после его внезапной смерти в 2004 году.