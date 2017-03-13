26-летний британский певец Эд Ширан появится в камео в одном из эпизодов седьмого сезона сериала «Игра престолов», премьера которого состоится 16 июля.

Рыжеволосый новейший герой белого соула и хипстерского фолка согласился сниматься в самом успешном фэнтези-сериале благодаря актрисе Мэйси Уильямс. Девушка, играющая Арью Старк (вокруг похождений которой, судя по всему, будет построена одна из основных сюжетных линий нового сезона, является поклонницей певца.

Эд Ширан в прошлом году получил две премии Grammy, в том числе в категории «Лучшая песня года» («Thinking Out Loud»). Среди других наград необарда: BRIT Awards сразу в двух номинациях - «Британский певец» и «британский альбом года».