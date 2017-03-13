В интернете появилась полнометражная версия сериала «Во все тяжкие»

На видеохостинге Vimeo появилась полнометражная версия популярного сериала «Во все тяжкие» продолжительностью 2 часа 7 минут. На реализацию проекта у его анонимного создателя ушло два года.

Пока неясно, кто является автором картины. Рассматриваются две версии: серьезный труд кого-то из фанатов сериала, смонтировавшего несколько сезонов в два часа, либо вирусный продукт производившей сериал кампании AMC.

Напомним, сериал «Во все тяжкие» шоураннера Винса Гиллигана рассказывает о школьном учителе химии, который, узнав о тяжелой стадии рака легких и решив обеспечить семью, вместе с раздолбаем-наркоманом начинает варить метамфетамин на фоне пустынных пейзажей Нью-Мехико. Сериал выходил на AMC c 2008 по 2013 годы, приобрел армию поклонников и был признан одним из самых жестких и мрачных телешоу в истории.