Обнародованы отрывок и новый трейлер «Трансформеров-5»

Накануне были обнародованы новый трейлер, а также отрывок фантастического боевика Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь».

Отрывок, показанный на церемонии Kids' Choice Awards, позволил убедиться, что это не просто очередной фильм про бои гигантских роботов, а настоящий мрачный и совсем не детский постапокалипсис.