Обнародованы отрывок и новый трейлер «Трансформеров-5»
Накануне были обнародованы новый трейлер, а также отрывок фантастического боевика Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь».
Отрывок, показанный на церемонии Kids' Choice Awards, позволил убедиться, что это не просто очередной фильм про бои гигантских роботов, а настоящий мрачный и совсем не детский постапокалипсис.
Напомним, в финале предыдущей ленты Оптимус Прайм бесследно исчез, и теперь на Земле развернулась ожесточенная война между людьми и роботами. Пятая часть саги Бэя выйдет в международный прокат 22 июня.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.