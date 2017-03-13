Обнародованы отрывок и новый трейлер «Трансформеров-5»

Накануне были обнародованы новый трейлер, а также отрывок фантастического боевика Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь». 

Отрывок, показанный на церемонии Kids' Choice Awards, позволил убедиться, что это не просто очередной фильм про бои гигантских роботов, а настоящий мрачный и совсем не детский постапокалипсис.

 

 

 

Напомним, в финале предыдущей ленты Оптимус Прайм бесследно исчез, и теперь на Земле развернулась ожесточенная война между людьми и роботами. Пятая часть саги Бэя выйдет в международный прокат 22 июня. 

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