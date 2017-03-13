Видео: вышел новый трейлер «Чудо-женщины»

Компания Warner Brothers выпустила новый, более продолжительный трейлер «Чудо-женщины», супергеройского комикса с феминистским оттенком. Новый трейлер сфокусирован на взрослении и принцессы амазонок Дианы, которую в фильме сыграет израильская актриса и модель Галь Гадот. В российский прокат фильм выйдет 1 июня 2017 года.

Чудо-женщина - одна из первых героинь вселенной BD Comics: первые ее появления относятся к началу 1940-х. В конце прошлого года с комикс-героиней произошел примечательный скандал. В октябре ООН решила сделать Чудо-женщину своим послом по правам женщин и девочек.

Но это решение неожиданно вызвало бурную негативную реакцию в интернете: почти 45 тысяч человек подписали петицию против назначения Чудо-женщины лицом кампании по правам женщин и девочек. Критики идеи ООН были недовольны, что иконой комикс-феминизма станет белая женщина с нереалистичными пропорциями и большой грудью в блестящем обтягивающем костюме, что не имеет отношения к феминизму. В итоге ООН пришлось отменить решение. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В сети появился новый трейлер фильма «Чужой: Завет»

В сети появился трейлер сериала по «Пикнику на обочине» Стругацких

В Сети появился трейлер фильма «Горько! 2»

Фестиваль «Бумфест»

Комикс о русских супергероях получит продолжение

Comic-Con пройдет в России

Навальный выпустил комикс «Приключения поросенка Якунина»

Комиксы «Время приключений» появятся в России