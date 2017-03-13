Видео: вышел новый трейлер «Чудо-женщины»

Чудо-женщина - одна из первых героинь вселенной BD Comics: первые ее появления относятся к началу 1940-х. В конце прошлого года с комикс-героиней произошел примечательный скандал. В октябре ООН решила сделать Чудо-женщину своим послом по правам женщин и девочек.

Но это решение неожиданно вызвало бурную негативную реакцию в интернете: почти 45 тысяч человек подписали петицию против назначения Чудо-женщины лицом кампании по правам женщин и девочек. Критики идеи ООН были недовольны, что иконой комикс-феминизма станет белая женщина с нереалистичными пропорциями и большой грудью в блестящем обтягивающем костюме, что не имеет отношения к феминизму. В итоге ООН пришлось отменить решение.