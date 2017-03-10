О схватке Трампа с Клинтон снимут мини-сериал

На телеканале HBO выйдет мини-сериал о горячих днях президентской гонки в США в 2016 году и о противостоянии Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которое неожиданно закончилось победой неполиткорректного миллиардера (победившего, напомним, благодаря сложной системе выборщиков, а не большинства рядовых избирателей, отдавших голоса за экс-госсекретаря обамовской администрации).

Сериал будет снят по книге журналистов Марка Хэлприна и Джона Хейлиманна, которая пока еще только готовится к публикации. Режиссером сериала продюсеры флагманского канала выбрали Джеея Роуча, а продюсером выступит голливудская суперзвезда Том Хэнкс

Ранее HBO выпустил сериал «Игра изменилась», рассказывающий о президентской гонке 2008 года, закончившийся исторической победой демократа-афроамериканца Барака Обамы. Четырехсерийная картина получила в 2009-м три премии «Золотой глобус».