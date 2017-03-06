Новый фильм Звягинцева покажут во всех европейских странах

Права на новую картину российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» купили все европейские страны.

На 67-м Берлинском кинофестивале уже заключили сделки с компаниями из Великобритании, Испании, Дании и Финляндии. «Осталось лишь закрыть несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки», — рассказал продюсер фильма Александр Роднянский.

«Нелюбовь» — это история супружеской пары, которая готовится развестись. Их 12-летний сын, однажды увидев одну из гадких ссор, бесследно исчезает. Сам режиссер анонсировал фильм как очень печальный и пронзительный. И иронически добавил, что зрителям «придется пролить слезы».

Новый кинофильм Звягинцева — это российско-французский проект: с нашей стороны участвует Non-Stop Production, от Франции — кинокомпания Why Not Productions. Продюсируют «Нелюбовь» Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

Планируется, что фильм выйдет на экраны в 2017 году.

Напомним, что режиссер Андрей Звягинцев известен по фильмам «Елена» (2011) и «Левиафан» (2014), который завоевал награду «Золотой глобус», приз за лучший сценарий на Каннском фестивале, а также был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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