По роману Мединского «Стена» снимут 3D фильм

По роману «Стена» министра культуры РФ Владимира Мединского снимут одноименный 3D фильм в стереоскопическом формате.

Картина расскажет об осаде Смоленска в начале XVII века — ключевом эпизоде русско-польской войны. Почти двухлетнее сопротивление увенчалось поражением наших войск, однако из-за крупных потерь войско противника отступило.

Видеофильм-спектакль создаст телекомпания «АГА» по заказу киностудии имени Горького. Бюджет фильма составит более 3,6 млн рублей.