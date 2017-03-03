По роману Мединского «Стена» снимут 3D фильм

По роману «Стена» министра культуры РФ Владимира Мединского снимут одноименный 3D фильм в стереоскопическом формате.

Картина расскажет об осаде Смоленска в начале XVII века — ключевом эпизоде русско-польской войны. Почти двухлетнее сопротивление увенчалось поражением наших войск, однако из-за крупных потерь войско противника отступило.

Видеофильм-спектакль создаст телекомпания «АГА» по заказу киностудии имени Горького. Бюджет фильма составит более 3,6 млн рублей.

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Комментарии (1)

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  • Тома Розова 3 марта, 2017
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