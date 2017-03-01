Серебренников, Хабенский и Раппопорт номинированы на премию «Ника»

Стали известны номинанты «Ники-2017». Лидером стал фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова — его отметили в семи категориях.

Следом идут «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Монах и бес», каждый из которых представлен в шести номинациях. «Рай» Андрея Кончаловского и «Коллектор» Алексея Красовского замыкают список лидеров — по пять номинаций. Все названные картины претендуют на награду «Лучший игровой фильм».

За звание лучшего режиссера будут соперничать Досталь, Кончаловский и Серебренников.

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Михаил Ефремов («Хороший мальчик»), Тимофей Трибунцев («Монах и бес»), Константин Хабенский («Коллектор»). В аналогичной женской категории заявлены Юлия Высоцкая («Рай»), Наталья Павленкова («Зоология») и Ксения Раппопорт («Дама Пик»).

Режиссер Александр Сокуров стал лауреатом премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова. А специальный приз Совета Академии имени Алексея Германа вручат режиссеру Александру Митте.

Имена победителей «Ники» объявят 28 марта в театре имени Моссовета.