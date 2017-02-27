Новые картины «Ленфильма» отправили в космос

Четыре кинокартины «Ленфильма» отправили в космос. Вместе с другими грузами корабль «Прогресс МС-05» доставит экипажу МКС фильмы, снятые петербургской студией за последние годы.

Космонавты увидят «Контрибуцию» Сергея Снежкина, «Птицу» Ксении Баскаковой, «Развод по собственному желанию» Ильи Северова и «Три дня до весны» Александра Касаткина, а также отечественные фильмы о разведчиках, недавно созданные вместе со Службой внешней разведки. Такой подарок экипаж получил к празднованию столетия органов государственной безопасности.

Отмечается, что фильм «Три дня до весны» космонавты увидят одними из первых — он выйдет в прокат только весной.

Добавим, что в команду экипажа МКС входят российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий, американские астронавты Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, а также европейский специалист Том Песке.