В сети появился трейлер сериала по «Пикнику на обочине» Стругацких

 

В сети появился трейлер сериала по фантастической повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

Снимает телешоу режиссер «Игры престолов» и «Терминатора» Алан Тейлор, сценарий к нему пишет автор «Превосходства» Джек Паглен. Главную роль исполнит Мэттью Гуд, который знаком зрителю по съемкам в «Игре в имитацию».

Планируется, что премьера пройдет осенью 2017-го.

Напомним, что оригинальная история о сталкере Рэде Шухарте впервые была опубликована в 1972 году. По сюжету основной заработок мужчины — продажа артефактов с необычными свойствами из Зоны — закрытой для посещения области, в которой начинают происходить странные явления, нарушающие известные законы физики.

«Сталкер», снятый в 1979 году легендарным советским режиссером Андреем Тарковским, стал первой экранизацией «Пикника на обочине».

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