В сети появился второй трейлер «Матильды» Учителя

В сети появился второй трейлер фильма «Матильда» Алексея Учителя. В двухминутном ролике: имперская роскошь, Николай II в исполнении немецкого актера Ларса Айдингера и польская актриса Михалина Ольшанска в роли Матильдой Кшесинской.

В основе сценария четырехсерийной исторической ленты — история жизни известной русской балерины Кшесинской, которая была в отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем еще до того, как он стал императором Николаем II.

Премьера фильма назначена на 25 октября. Однако задолго до первых показов на фильм начались нападки. Депутат Наталья Поклонская уже дважды просила Генпрокуратуру проверить историческую ленту на предмет оскорбления чувств верующих. Более того, прокатчики получали письма с угрозами от православной организации.