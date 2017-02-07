Кинематографисты написали открытое письмо в защиту фильма «Матильда»

Сорок кинематографистов подписались под открытым письмом в защиту фильма «Матильда» Алексея Учителя об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

«Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее не инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где на деле цензура запрещена», — сообщается в письме от имени Киносоюза.

В числе подписавшихся: документалист Виталий Манский, режиссер Борис Хлебников, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин, кинокритик Виктор Матизен и другие.

Напомним, что еще до премьеры «Матильды» на фильм начались нападки. Депутат Наталья Поклонская уже дважды просила Генпрокуратуру проверить историческую ленту на предмет оскорбления чувств верующих. Более того, прокатчики получали письма с угрозами от православной организации.