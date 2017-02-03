Учитель пожалуется на Поклонскую в прокуратуру

Режиссер Алексей Учитель направит в Генпрокуратуру заявление в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая накануне требовала проверить сценарий его нового фильма «Матильда».

Учитель отметил, что он направит сразу два заявления: одно будет касаться лично Поклонской, а другое — активистов, которые рассылают в кинотеатры письма с угрозами и призывами отказаться от показа исторического фильма. Однако о чем именно будет идти речь в документах, Учитель не уточнил.

Добавим, что Поклонская написала в Живом Журнале большой пост, в котором назвала готовящийся к прокату фильм «Матильда» «оскорблением религиозных чувств православных верующих», а также заявила, что авторы «Матильды» нарушают право на неприкосновенность частной жизни Николая II.

А активисты из всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали угрозы. «Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди», — заявили они.