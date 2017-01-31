Новые картины Джима Джармуша и Вима Вендерса, продолжение приключений БДСМ-Золушки и несколько отличных претендентов на «Оскар» – что смотреть в кино в последней месяц зимы.
15 лучших фильмов февраля
«Голос монстра»
A Monster Calls
Трогательный фильм друга Гильермо дель Торо, испанца Хуана Антонио Байона – автора «Приюта» и «Невозможного». У мамы 12-летнего Коннора обнаруживают рак. Злясь на несправедливость мира, он выдумывает монстра, который помогает ему пережить трагедию. Голосом чудовища стал Лиам Нисон – с него же срисовывали и его пластику – а Сигурни Уивер впервые в своей карьере официально перешла на возрастные роли, снявшись в роли бабушки.
Со 2 февраля
«Звонки»
Rings
Хоррор, заимствующий основную сюжетную линию у «Звонка» – когда-то считавшегося самым страшным фильмом 2000-х. Все дело снова в таинственной кассете: всем посмотревшим ее жить остается семь дней. Пытаясь спасти бойфренда от чрезмерного увлечение субкультурой вокруг магнитофонного призрака Самары, Джулия решает принять удар на себя. Дальше начинается мифология, что на этот раз делать, если все же увидел запись, как быть с актуализацией – ну кто сейчас смотрит кассеты – и как ловко реанимировать хит пятнадцатилетней давности.
Со 2 февраля
«Огни большой деревни»
Полнометражный фильм сына Алексея Учителя Ильи. Чтобы спасти «Родину» (название местного кинотеатра, который хотят закрыть), группа энтузиастов-синефилов похищает актера-дебошира Дмитрия Дюжева (роль досталась Дмитрию Дюжеву). По их задумке, они снимут картину с ним в главной роли, та станет кассовым хитом, а ее премьера сделает честь и «Родине», и Родине. Лента получила приз прошлогоднего «Кинотавра» за лучший дебют.
Со 2 февраля
«Коммивояжер»
Forushande
Новая картина оскаровского лауреата, иранца Асгара Фархади вновь исследующая сцены из супружеской жизни. В этом году у автора ленты «Развод Надера и Симин» опять большие шансы завоевать премию Американской киноакадемии. Не столько благодаря художественным достоинствам фильма, сколько из-за недавнего политического заявления режиссера: он отказался ехать на торжественную церемонию в знак протеста из-за ужесточения миграционного режима для жителей Ирана новым президентом США Дональдом Трампом.
Идеальные отношения Эмада и Раны подвергаются испытанию, когда их дом становится местом преступления. Жизнь уже не может развиваться в прежнем безмятежном русле, становясь все больше похоже на детективный триллер.
Со 2 февраля
«Сафари»
Safari
Тонкий исследователь границ человеческой жестокости, один из лучших режиссеров современности Ульрих Зайдль снял документальный фильм об охотниках-любителях, убивающих животных ради спортивного интереса. Европейцы приезжают в Африку, чтобы пострелять в зверей, сфотографироваться рядом с трупами, а после разделывания туши украсить добытыми трофеями свои интерьеры.
Со 2 февраля
«На пятьдесят оттенков темнее»
Fifty Shades Darker
Сиквел киношный по сиквелу книжному – все с теми же Джейми Дорнаном и Дакотой Джонсон (порция мемов из первой части морально устарела, и пора заменить их новыми). Выходит история про БДСМ-Золушку ближе к 14 февраля (ну как иначе).
Анастейша Стил прощает Кристиана Грея и возвращается к нему, а пока он вновь борется с внутренними демонами, она сражается со своей ревностью и завистью его бывших.
С 9 февраля
«Прекрасные дни в Аранхуэсе»
Les beaux jours d'Aranjuez
Классик Вим Вендерс в экспериментальной версии рая (который где-то в предместьях Парижа) собирает в одном кадре всех любимцев по «Небу над Берлином»: камео достались и мрачному рыцарю печали Нику Кейву, и автору сценария Петеру Хандке.
Под сенью деревьев на террасе двое, мужчина и женщина, ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями. Но у интимного разговора есть свидетель – это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая.
С 9 февраля
«Паттерсон»
Paterson
Трогательный фильм Джима Джармуша о том, что красота вокруг нас, претендовавший в этом году на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Водитель автобуса Патерсон живет в городе под названием Патерсон и в свободное время пишет в стол стихи, поэтизирующие обыденную жизнь. Но однажды его нежелание публиковать свои труды меняется. Главную роль в картине исполнил звезда поколения миллениалов Адам Драйвер.
С 16 февраля
Лунный свет
Moonlight
Один из главных претендентов на «Оскар» этого года – остросоциальная (в самом концентрированном виде) и экзистенциальная драма Барри Дженкинса. Выросший в неблагополучном районе Майами афроамериканец Широн пытается вырваться из привычной среды, в которой миром правят наркотики и деньги. Но от судьбы – когда она масштаба греческого рока – сбежать не так уж просто.
С 16 февраля
«Лев»
Lion
Подросший «Миллионер из трущоб» и звезда «Молокососов» Дев Патель (для пущей серьезности обзаведшийся усами и бородой) играет усыновленного Николь Кидман индийского юношу, который спустя 25 лет решается найти свою настоящую семью и дом. Вжился в образ он настолько убедительно, что даже получил номинацию на «Оскар» как «Лучший актер второго плана».
С 16 февраля
«Гуляй, Вася!»
Автор «Неадекватных людей» Роман Каримов, наэкспериментировавшись с другими жанрами, вернулся в успешную колею неглупого ромкома. Пытаясь развестись со стервозной бывшей женой Василисой (Любовь Аксенова), Митя просит первую попавшуюся девушку в баре притвориться его невестой.
С 16 февраля
«Тюльпанная лихорадка»
Tulip Fever
Стилизованная под полотна Вермеера и Рембрандта британская лента о запретной любви на фоне золотого века фламандской живописи 13 лет шла от задумки к воплощению: за это время профессионалы костюмных драм Кира Найтли и Джуд Лоу успели вырасти из каста, уступив место следующему поколению – Алисии Викандер и Дейну Дехану.
С 23 февраля
«Тони Эрдманн»
Toni Erdmann
Комедия Марен Аде по ее собственному сценарию уже завоевала сердца зрителей по всему миру и наконец-то официально выходит в российский прокат.
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, серьезным бизнес-консультантом престижной корпорации. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного предпринимателя Тони Эрдманна. Своими странными выходками отец надеется изменить представление дочери о жизни и завоевать место в ее сердце.
С 23 февраля
«Защитники»
Фильм Сарика Андреасяна, основанный на успешных российских комиксах и выходящий в прокат ко Дню защитника Отечества. Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Они скрывали свою сущность, но в тяжелые для страны времена вновь берутся за дело.
С 23 февраля
«Джеки»
Jackie
Байопик об иконе стиля Жаклин Кеннеди с Натали Портман в заглавной роли. Картина посвящена самому трагическому этапу в американской истории – убийству президента Джона Кеннеди в Далласе. События показаны глазами самой Джеки, демонстрировавшей всему миру образец достоинства, стойкости и самообладания. Актерская игра может принести Портман второго «Оскара» со времен «Черного лебедя» – она попала в номинацию на «Лучшую женскую роль».
С 23 февраля
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.