15 лучших фильмов февраля

«Коммивояжер»

Forushande

Новая картина оскаровского лауреата, иранца Асгара Фархади вновь исследующая сцены из супружеской жизни. В этом году у автора ленты «Развод Надера и Симин» опять большие шансы завоевать премию Американской киноакадемии. Не столько благодаря художественным достоинствам фильма, сколько из-за недавнего политического заявления режиссера: он отказался ехать на торжественную церемонию в знак протеста из-за ужесточения миграционного режима для жителей Ирана новым президентом США Дональдом Трампом.

Идеальные отношения Эмада и Раны подвергаются испытанию, когда их дом становится местом преступления. Жизнь уже не может развиваться в прежнем безмятежном русле, становясь все больше похоже на детективный триллер.

Со 2 февраля