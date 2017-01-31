В сети появился выпуск программы «Взгляд» с Балабановым и Бодровым

 

Сайт Net-film оцифровал выпуск программы «Взгляд» 1996 года с режиссером Алексеем Балабановым и Сергеем Бодровым-младшим.

Бодров в этот период как раз снимается у Балабанова в Петербурге в фильме «Брат». Режиссер по ходу программы раскрывает изначальный смысл названия картины, а Бодров вспоминает, как не хотел произносить фразу про чеченцев.

Добавим, что «Взгляд» считается проектом, «изменившим представление россиян о телевидении». Официально передача выходила в эфир со 2 октября 1987 года по апрель 2001 года. Ее ведущими были Влад Листьев, Александр Любимов, Александр Политковский, а позднее и сам Сергей Бодров.

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