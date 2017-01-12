Названы самые популярные российские актёры и фильмы 21 века

Аналитики «Яндекса» вместе с редакцией «Кинопоиска» выбрали самых популярных российских актеров 21 века. Они изучили, как развивался отечественный кинопром с 2001 по 2015 год. В этот период в создании фильмов, сериалов и анимационных картин приняли участие более 45 тысяч человек.

Самой популярной актрисой стала Оксана Акиньшина. Первое место ей досталось за роли в фильмах «Сестры», «Стиляги» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». На второй строчке — Ингеборга Дапкунайте, сыгравшая главную роль в ленте «Война».

Среди актеров первое место получил Константин Хабенский за участие в фильмах «Елки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Географ глобус пропил», «Ночной дозор» и многих других. На втором месте оказался Алексей Чадов, запомнившийся зрителям по «Дозорам», «Войне» и «9 роте». Третья строчка досталась Андрею Мерзликину, сыгравшему в «Бумере» и «Брестской крепости».

Лучшим режиссером признан Тимур Бекмамбетов. После него следуют Алексей Балабанов и Петр Буслов.