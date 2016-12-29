Козловского и Раппопорт выдвинули на премию «Золотой орел»

Кинопремия «Золотой орел» назвала номинантов. В категории «Лучшая мужская роль в кино» будут соревноваться Данила Козловский за «Экипаж», Иван Янковский за «Даму Пик» и Петр Федоров — «Дуэлянт».

В аналогичной женской категории за победу поборются Ксения Раппопорт за съемки в фильме «Дама Пик», Юлия Высоцкая за «Рай» и Виктория Исакова — за работу над «Учеником».

В список фильмов-номинантов вошел «Рай» Андрея Кончаловского, выдвинутый от России на «Оскар», а также «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики и «Коллектор» Алексея Красовского.

Кончаловский, Лебедев и Мизгирев вместе с тем претендуют на звание лучшего режиссера.

Имена лауреатов объявят 27 января на студии «Мосфильм».

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