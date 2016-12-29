Козловского и Раппопорт выдвинули на премию «Золотой орел»
Кинопремия «Золотой орел» назвала номинантов. В категории «Лучшая мужская роль в кино» будут соревноваться Данила Козловский за «Экипаж», Иван Янковский за «Даму Пик» и Петр Федоров — «Дуэлянт».
В аналогичной женской категории за победу поборются Ксения Раппопорт за съемки в фильме «Дама Пик», Юлия Высоцкая за «Рай» и Виктория Исакова — за работу над «Учеником».
В список фильмов-номинантов вошел «Рай» Андрея Кончаловского, выдвинутый от России на «Оскар», а также «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики и «Коллектор» Алексея Красовского.
Кончаловский, Лебедев и Мизгирев вместе с тем претендуют на звание лучшего режиссера.
Имена лауреатов объявят 27 января на студии «Мосфильм».
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