Продюсер фильма «Париж, я люблю тебя» намерен снять альманах о Петербурге

Продюсер фильма «Париж, я люблю тебя» Эммануэль Бенбии заявил о намерении снять альманах «Петербург, я люблю тебя».

Продюсер и переводчик Василий Горчаков рассказал, что у него уже заключен договор с Бернби. Планируется, что у фильма о нашем городе будет такая же структура, как и у парижского: несколько новелл, которые снимут знаменитые режиссеры со всего мира, в том числе и из России. «Сейчас мы над этим работаем, хотя есть большие проблемы», — поделился Горчаков.

Добавим, что в сентябре на экраны вышел альманах «Петербург. Только по любви» от российских женщин-режиссеров. Новеллы о городе сняли Рената Литвинова, Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Оксана Бычкова и другие.