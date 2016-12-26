Стало известно, когда выйдет продолжение «Секса в большом городе»

Продолжение сериала «Секс в большом городе» выйдет на экраны в первой половине 2018 года.

В третьей части телешоу четыре подруги соединятся в том же составе: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл уже согласились участвовать в проекте и подписали контракты. Сценарий к фильму уже готов — съемки начнутся летом 2017 года.

Добавим, что комедийная мелодрама канала HBO «Секс в большом городе» о жизни американок Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк шла 6 лет — с 1998 по 2004 год. Сериал завоевал семь телеоскаров «Эмми» и восемь «Золотых глобусов».