Маргарет Этвуд становится лауреатом Букеровской премии во второй раз — в 2000 году писательница получила награду за роман-«матрешку» «Слепой убийца», рассказывающий об истории двух сестер Айрис и Лоры. В этом году Этвуд признали за роман «Заветы» — продолжение бестселлера «Рассказ служанки».

«Во многом «Заветы» — это ответ на все вопросы, которые читатели на протяжении многих лет задавали мне о «Рассказе служанки». Но это также относится и к нашей истории, когда в ряде стран дела, похоже, движутся скорее в Галааду, чем от него», — сказала Этвуд.

Бернардин Эваристо стала первой темнокожей женщиной, получившей Букеровскую премию. Роман «Девушка, женщина, все остальное» стал восьмой художественной книгой писательницы, в которую также вошли очерки и сочинения, написанные для радио BBC.

«Эти десять месяцев были диким приключением. Сегодня мы пять часов говорили о книгах, которые мы любим. Два романа, с которыми мы не можем пойти на компромисс. Это феноменальные книги, которые порадуют читателей и найдут отклик в будущем», — сказал председатель жюри Букеровской премии в 2019 году Питер Флоренс.

Лауреаты 2019 года разделят премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на правила, запрещающие делить награду — жюри «не смогло разделить» две эти работы.

Напомним, в шорт-лист Букеровской премии-2019 вошли шесть писателей из Канады, Великобритании, Нигерии. В 2018 Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за свой роман «Молочник». Ранее Букеровская премия выбрала лучшую книгу за последние 50 лет. Лауреатом Golden Man Booker Prize стал писатель Майкл Ондатже. Его роман «Английский пациент», опубликованный в 1992 году, признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.