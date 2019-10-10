В 2018 году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала — тогда 18 женщин обвинили в домогательствах французского фотографа Жан-Клода Арно, который руководил культурным проектом при финансовой поддержке Шведской академии. Лауреата минувшего года объявили сегодня, 10 октября — им стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Лауреатом 2019 года стал австрийский драматург и писатель Петер Хандке «за влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта». Нобелевский комитет отметил, что Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей послевоенной Европы. За последние 50 лет он выпустил множество произведений, написанных в различных жанрах — от работ с применением высокого стиля языка и мифологизированных метафор до автобиографий, в которых развиваются мотивы существования писателя.

Торжественная церемония вручения премии пройдет сегодня, 10 декабря в Стокгольме — в день смерти Альфреда Нобеля.

Напомним, Нобелевскую премию по физике в 2019 году присудили за исследования космологии и открытие экзопланеты. Лауреатами этого года стали сразу три научных деятеля — Джеймс Пиблз (Принстонский университет), Мишель Майор (Университет Женевы) и Дидье Кело.