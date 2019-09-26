От Быкова до Уэльбека: 20 лучших книг осени

Лекции по русской литературе от Дмитрия Быкова, сборник рассказов Александра Цыпкина «Девочка, которая всегда смеялась последней», а также седьмой роман Мишеля Уэльбека «Серотонин» – редакция «Собака.ru» выбрала два десятка новых книг на любой вкус.

Константин Богомолов «Так говорил Богомолов» Несмотря на неудачное название с реминисценцией Ницше уровня учебника по философии для первокурсников, книга театрального и кинорежиссера Константина Богомолова – сборник очень талантливых постмодернистских текстов. Какие-то из них циничны, другие – остроумны, третьи – трогательны и беззащитны, а все вместе – по-настоящему честное высказывание о себе, жизни и смерти. «АСТ», уже вышла

Марк Мэнсон «Все хреново: книга о надежде» Сиквел бестселлера «Тонкого искусство пофигизма» посвящен бесполезности надежд. Марк Мэнсон считает их не компасом земным, а главной причиной разочарований. И как Хайдеггер еще в начале 20 века (видимо, все в истории возвращается) предлагает жить здесь и сейчас. «Альпина Паблишер», уже вышла

Дмитрий Быков «Русская литература: страсть и власть» Дмитрий Быков – человек невероятной работоспособности и энергии. Он успевает не только писать книги, но и читать лекции о русской литературе в проекте «Прямая речь». Лучшие из них вошли в сборник, недавно выпущенный издательством «Редакция Елены Шубиной». Это рассказы о 20 писателях – от Пушкина и Гоголя до Бунина и Горького. Современный конкурент Набоковским «Лекциям по русской литературе». «АСТ: Редакции Елены Шубиной», уже вышла

«Форпост. Беслан и его заложники» Книга журналистки «Коммерсанта» Ольга Алленовой – это не только воспоминания переживших трагедию в Беслане, но и попытка разобраться спустя 15 лет, как те события повлияли на нашу страну. «Индивидуум», уже вышла

Александр Цыпкин «Девочка, которая всегда смеялась последней» В новой книге Александра Цыпкина собраны ироничные и не очень рассказы писателя. Как и прежде, их можно будет услышать и вживую в исполнении самого автора и актера Константина Хабенского (например, в Петербурге – 12 октября в «Мюзик-Холле»). «АСТ», уже вышла

Егор Апполонов «Пиши рьяно, редактируй резво» Автор Telegram-канала «Хемингуэй позвонит» Егор Апполонова систематизировал опыт писателей от Аристотеля до Евгения Водолазкина, как создать великий роман. Конечно, прочитав эту книгу вы его не напишите, но изучать ее от этого не менее увлекательно. «Альпина Паблишер», уже вышла

Соломон Волков «Москва / Modern Moscow. История культуры в рассказах и диалогах» Герои книги историка Соломона Волкова – Чехов, Булгаков, Эйзенштейн, Шостакович, Евтушенко, Рихтер, Ерофеев и Пригов, а рассуждают о них современные культуртрегеры: от Марины Лошак и Галины Юзефович до Антона Долина и Дмитрия Бака. «АСТ: Редакция Елены Шубиной», уже вышла

Ольга Медведкова «Лев Бакст, портрет художника в образе еврея. Опыт интеллектуальной биографии» Историк искусства и архитектуры Ольга Медведкова попыталась реконструировать интеллектуальную биографию художника, основываясь на архивных источниках и эго-документах – текстах-мифах, которые сам Бакст оставил о себе. «Новое литературное обозрение», сентябрь

Зак О'Мэлли Гринбург «Три короля. Дидди, Доктор Дре, Джей-Зи и превращение хип-хопа в многомиллиардную индустрию» Журналист Зак О'Мэлли Гринбург ведет в американском Forbes колонку о селебрити. В центре его внимания на этот раз – как экономически формируются многомиллионные хип-хоп-империи. Для наглядности он выбрал личные бренды трех рэперов: Дидди, Доктора Дре и Джей-Зи. «Индивидуум», сентябрь-октябрь

Майкл Коннелли «Черный лед» Продолжение детективного бестселлера о детектив полиции Лос-Анджелеса Гарри Босхе. На этот раз он будет расследовать смерть офицера спецподразделения по борьбе с наркотиками. Автор остросюжетной серии Майкл Коннелли – лауреат Пулитцеровской премии. «Азбука», сентябрь

Пьер Леметр «Горизонт в огне» Новый роман лауреата Гонкуровской премии впервые выходит на русском языке. Это продолжение принесшей ему награду книги «До свидания там, наверху». Главная героиня романа – Мадлен Перикур, которой после кончины отца предстоит возглавить построенную им финансовую империю. «Азбука», сентябрь

Джоан Энтуистл «Модное тело» Одежда – ключ к формированию нашей идентичности. По крайней мере, так считает английский социолог Джоан Энтуистл. Анализируя исторические, социальные и антропологические функции моды в культуре, он утверждает, что именно в одежде проявляет социальное измерение тела. «Новое литературное обозрение», сентябрь

Яша Левин «Интернет как оружие. Что скрывают Google, Tor и ЦРУ» Журналист-расследователь Яша Левин демонстрирует обратную сторону интернета: как личные данные пользователей сети становятся основанием для их ареста и какую роль в этом играют ЦРУ, АНБ и Пентагон. «Индивидуум», сентябрь-октябрь

«Михаил Козаков: Ниоткуда с любовью» В составленном Еленой Тришиной сборнике своими воспоминаниями об авторе «Покровских ворот» Михаиле Козакове делятся актрисы Светлана Крючкова,Татьяна Догилева, Людмила Хмельницкая, Мария Кнушевицкая, танцовщик Михаил Барышников и многие другие. «АСТ: Редакция Елены Шубиной», конец сентября – начало октября

Жоэль Диккер «Исчезновение Стефани Мейлер» Детективный роман Жоэль Диккер, автора бестселлеров «Правда о деле Гарри Квеберта» и «Книга Балтиморов», занял первое место по читательскому спросу среди всех книг на французском языке, вышедших в прошлому году. По «Гарри Квеберту», кстати, снят неплохой сериал. Corpus, осень

Николас Рейнольдс «Писатель, моряк, солдат, шпион: Тайная жизнь Эрнеста Хемингуэя, 1935—1961 гг.» Военный историк Николас Рейнольдс рассказывает биографию Хемингуэя, как будто это шпионский детектив в духе Джона Ле Карре. Связи с КГБ и предшественником ЦРУ Управлением стратегических служб для полноты картины прилагаются. «Альпина нон-фикшн», октябрь

Мишель Уэльбек «Серотонин» Седьмой роман печального французского бытописца современности иронично посвящен гормону счастья. Как всегда у Уэльбека, история личного фиаско происходит на фоне заката Европы и ее попыток создать консолидирующие страны организации. Corpus, октябрь

Михаил Елизаров «Земля» Новый роман автора бестселлера «Библиотекарь» и лауреата премии «Русского Букер» Михаила Елизарова – попытка осмыслить тему смерти и через нее высказаться о стране и сегодняшнем дне. По его словам, «кладбище — такая же Родина, как и Россия, и, возможно, самая главная Родина, ведь близких по большому счету хоронят не в землю, а дома». «АСТ: Редакция Елены Шубиной», октябрь

Александр Иличевский «Чертеж Ньютона» Лауреат «Большой книги» и «Русского Букера» не писал крупные формы почти 9 лет. Поэтому роман «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского – по-настоящему долгожданный. Его протагонист – московский физик, который убежден, что Вселенная состоит из потоков данных. «АСТ: Редакция Елены Шубиной», октябрь – ноябрь