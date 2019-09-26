Образовательный проект «Полка», руководителем которого является журналист Юрий Сапрыкин, опубликовал отрывок неизвестной поэмы Владимира Набокова «Солнечный сон». Написанная в феврале 1923 года в Берлине, она ни разу не выходила в печать. Опубликовать поэму полностью удалось лишь в 2019 году — спустя 14 лет восстановления рукописи.

Набоковед, писатель и исследователь Андрей Бабиков обнаружил поэму в нью-йоркском архиве матери Владимира Набокова Елены. Она хранилась в альбоме, куда Набокова записывала произведения российских авторов. «Солнечный сон» представляет собой шахматную поэму в 850 строк, получить доступ к которой Бабикову удалось лишь в 2004 году.

«Существовала ли машинопись, был ли уничтожен оригинал, предпринимал ли Набоков попытки опубликовать свою поэму, остается только гадать. Предполагаю, что свой манускрипт Набоков все-таки уничтожил, во всяком случае об этом важном для его писательской эволюции сочинении, написанном вскоре после болезненного расторжения помолвки с юной Светланой Зиверт (ее черты легко угадываются в образе красавицы Нимфаны), он не любил вспоминать», — рассказывает Бабиков.

Полностью и впервые поэма «Солнечный сон» опубликована в историко-культурном альманахе Connaisseur (№2, 2019) — он издается российским филологом, историком и литературоведом Иваном Толстым. Отрывок поэмы можно прочитать здесь.

Напомним, в рамках празднования 120-летия со дня рождения Владимира Набокова музей писателя запустил виртуальный тур по экспозиции. К памятной дате в музее-усадьбе «Рождествено» под Гатчиной также представили экспозицию из собрания петербургского музея писателя. В новой экспозиции покажут несколько личных вещей Владимира Набокова — пиджак и ботинки, пенсне с футляром, сачок и карандаши. Основу выставки составит 16 русско и англоязычных романов писателя, а также автобиографический роман «Другие берега», фотографии из личных архивов, первые издания и самиздат. А еще коллекцию личных вещей Владимира Набокова из фонда писателя в Швейцарии передадут в музеи Петербурга.