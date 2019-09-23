Жюри литературной премии «Нос» объявило лонг-лист номинантов в 2019 году. В него вошли писатели Алексей Сальников за роман «Опосредованно», вышедший в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной», Алексей Поляринов и его «Центр тяжести», а также еще 14 претендентов на звание лауреата. «Собака.ru» публикует полный список.

София Cиницкая , «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине», Лимбус Пресс, 2019 год

В жюри литературной премии «Нос»-2019 вошли литературный критик, куратор Анна Наринская, филолог Татьяна Венедиктова, переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, доктор филологических наук, историк культуры Константин Богданов, а также руководитель проекта «Полка», журналист Юрий Сапрыкин. Шорт-лист премии будет объявлен 31 октября, финальные дебаты и объявление победителя состоится в Москве в начале 2020 года.

Напомним, в 2018 году литературную премию «Нос» получил писатель Владимир Сорокин — за роман «Манарага» о взаимоотношениях человечества с книгами. Помимо этого его наградили призом зрительских симпатий — это первый случай, когда мнения профессионального и любительского жюри совпали.