Сальников, Поляринов и Туровский: объявлен лонг-лист литературной премии «Нос»-2019
Жюри литературной премии «Нос» объявило лонг-лист номинантов в 2019 году. В него вошли писатели Алексей Сальников за роман «Опосредованно», вышедший в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной», Алексей Поляринов и его «Центр тяжести», а также еще 14 претендентов на звание лауреата. «Собака.ru» публикует полный список.
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Алексей Сальников
Николай Кононов, «Восстание»: Новое издательство, 2019 год
Андрей Иванов, «Обитатели потешного кладбища»: издательство «Эксмо», 2019 год
Александр Долинин, комментарий к роману Владимира Набокова «Дар»: Новое издательство, 2019 год
Кирилл Кобрин, «Поднебесный экспресс»: издательство «Новое литературное обозрение», 2019 год
Александр Стесин, «Нью-йоркский обход»: издательство «Новое литературное обозрение», 2019 год
Александр Скидан, «Путеводитель по N»: издательство «Носорог», 2018 год
Линор Горалик, «Все, способные дышать дыхание», издательство АСТ, 2019 год
Александр Ярин, «Жизнь Алексея: Диалоги», издательство Ивана Лимбаха, 2018 год
Даниил Туровский, «Вторжение. Краткая история русских хакеров», Individuum, 2019 год
Мария Рыбакова, «Если есть рай»: журнал «Знамя», 2018 год
Евгений Никитин, «Про папу», издательский проект «Русский Гулливер», 2019 год
Евгений Чижов, «Собиратель рая»: издательство «АСТ: редакция Елены Шубиной», 2019 год
Алексей Поляринов, «Центр тяжести»: издательство «Эксмо», 2018 год
Павел Пепперштейн, «Тайна нашего времени», Музей современного искусства «Гараж», 2019 год
София Cиницкая, «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине», Лимбус Пресс, 2019 год
Алексей Сальников, «Опосредованно»: издательство «АСТ: редакция Елены Шубиной», 2019 год.
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Алексей Поляринов
В жюри литературной премии «Нос»-2019 вошли литературный критик, куратор Анна Наринская, филолог Татьяна Венедиктова, переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, доктор филологических наук, историк культуры Константин Богданов, а также руководитель проекта «Полка», журналист Юрий Сапрыкин. Шорт-лист премии будет объявлен 31 октября, финальные дебаты и объявление победителя состоится в Москве в начале 2020 года.
Напомним, в 2018 году литературную премию «Нос» получил писатель Владимир Сорокин — за роман «Манарага» о взаимоотношениях человечества с книгами. Помимо этого его наградили призом зрительских симпатий — это первый случай, когда мнения профессионального и любительского жюри совпали.
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