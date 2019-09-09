В Петербурге состоится презентация первой книги блокадных дневников артистов балета «Танцуя под обстрелами»
15 сентября в Петербурге состоится презентация книги «Танцуя под обстрелами» — первой публикации блокадных дневников артистов балета Кировского (ныне Мариинского) театра.
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Фото из сообщества презентации книги "Танцуя под обстрелами"
В сборник вошли заметки и статьи артистов балета Кировского театра Ольги Иордан, Натальи Сахновской и Ивана Нечаева — об истинном отношении к войне и безвозмездной готовности помогать городу. Некоторые дневники были опубликованы ранее небольшим тиражом, большинство выходят в печать впервые.
«Книга показывает истинное отношение творческой интеллигенции Ленинграда к Великой отечественной войне: их безвозмездную готовность помогать городу, привносить вклад в общее дело, работать и репетировать, жертвуя собой», — рассказывают издатели, отмечая, что книга будет интересна широкому кругу: «от интересующихся историей блокадного Ленинграда до интересующихся историей балета».
Презентация книги «Танцуя под обстрелами» состоится 15 сентября в пространстве Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, 9, вход свободный по регистрации. Все средства от продаж будут направлены на продолжение съемок фильма «Ленинградская сюита».
Напомним, первый полнометражный фильм «Ленинградская сюита» создан кинематографистами из Петербурга — режиссером Светланой Николаенко, сценаристом Егором Шиловым и оператором-постановщиком Айгуль Мусиной. Картина уже стала лауреатом II Питчинга региональных проектов в рамках VI Международного Культурного форума на Ленфильме, а также выиграла поддержку на этапе пост-продакшена от Свердловской киностудии.
Ранее в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады — квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба. «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.
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