В сборник вошли заметки и статьи артистов балета Кировского театра Ольги Иордан, Натальи Сахновской и Ивана Нечаева — об истинном отношении к войне и безвозмездной готовности помогать городу. Некоторые дневники были опубликованы ранее небольшим тиражом, большинство выходят в печать впервые.

«Книга показывает истинное отношение творческой интеллигенции Ленинграда к Великой отечественной войне: их безвозмездную готовность помогать городу, привносить вклад в общее дело, работать и репетировать, жертвуя собой», — рассказывают издатели, отмечая, что книга будет интересна широкому кругу: «от интересующихся историей блокадного Ленинграда до интересующихся историей балета».

Презентация книги «Танцуя под обстрелами» состоится 15 сентября в пространстве Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, 9, вход свободный по регистрации. Все средства от продаж будут направлены на продолжение съемок фильма «Ленинградская сюита».

Напомним, первый полнометражный фильм «Ленинградская сюита» создан кинематографистами из Петербурга — режиссером Светланой Николаенко, сценаристом Егором Шиловым и оператором-постановщиком Айгуль Мусиной. Картина уже стала лауреатом II Питчинга региональных проектов в рамках VI Международного Культурного форума на Ленфильме, а также выиграла поддержку на этапе пост-продакшена от Свердловской киностудии.

Ранее в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады — квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба. «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.