Французский писатель Фредерик Бегбедер не согласился с высказыванием Мединского о комиксах

Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер считает, что комиксы могут читать и дети, и взрослые – сам же он всегда интересовался историями в «картинках». Об этом он рассказал в субботу на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

Несколько дней назад министр культуры РФ Владимир Мединский на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке раскритиковал изложение исторических событий в виде комикса. Как он сказал, «комикс – это для тех, кто плохо умеет читать». Кроме того, Мединский считает, что «комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать».

Бегбедер не согласился с министром. «Нет, я не считаю, что комиксы – это только для детей. Есть комиксы, которые с удовольствием читают и взрослые, – утверждает писатель. – Сам я всегда много читал комиксы. Сожалею, что министр так сказал». Он также признал, что комиксы бывают как и легковесными, так и крайне серьезными. «Во Франции, к примеру, есть особый жанр – графический роман, эти книги могут быть как развлекательными, так и посвященными самым непростым темам», – добавил писатель.