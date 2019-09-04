Страх смерти и тоска по детству: отрывки из книги «Так говорил Богомолов»

В издательстве «АСТ» вышла книга Константина Богомолова «Так говорил Богомолов» – сборник постмодернистских текстов и стихов, написанных кино- и театральным режиссером в разные годы. «Собака.ru» публикует несколько фрагментов из него: о жизни, смерти и детстве.

Начальник морга

учительница

дети, сегодня у нас в рамках курса введение в смерть встреча с человеком.

профессор

с интересным человеком.

учительница

это профессор смерти. у профессора есть пара необычных мыслей про смерть. и он поделится ими с нами. основная проблема с которой сталкивается каждый, у кого кто-то умирает — что делать с трупом.

профессор

от трупа надо побыстрее избавиться. жить с трупом не надо.

учительница

почему?

профессор

во-первых, труп — это уже не живой человек. с ним нельзя поговорить. он не утешит. не пошутит. а если ты пошутишь — он даже не улыбнется.

учительница

точно?

профессор

мы проводили эксперимент. мы рассказывали трупам анекдоты

учительница

они не смеялись?

профессор

нет

учительница

то есть коммуницировать с трупом невозможно.

профессор

абсолютно.

ученица

а если ему резко закричать в ухо? вот так: кричит

профессор

он не услышит.

ученик

а если оскорбить? ударить?

профессор

он не обидится. не даст сдачи.

учительница

то есть можно сказать, что труп — это человек, который вас игнорирует.

профессор

совершенно верно.

учительница

вам не кажется это непрактичным? вот живет человек. и ты с ним живешь. много лет. потом он стал трупом — и ты его сразу выбрасываешь. неужели нельзя его как-то приспособить?

профессор

я бы не советовал. дело в том, что труп не вполне безобиден. дело в том, что от трупа исходит радиация.

учительница неужели?

профессор

да. это особый тип радиации. для его измерения мы создали уникальный прибор — смертомер.

учительница

и сильная радиация?

профессор

от одного или даже двух трупов радиация не сильная. в районе 5 единиц. но постоянно быть рядом с трупом — это значит постоянно облучаться этой радиацией. это опасно. а есть места где превышение нормы в тысячи раз.

учительница

а какая норма?

профессор

ну 10–15 это нормально.