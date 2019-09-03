Сегодня, 3 сентября, впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.

Два письма появились сегодня в «Новой газете» — оба, от 28 апреля 1986 года и 7 января 1987-го, заканчиваются подписью Довлатова «Обнимаю. Будьте, по возможности, здоровы», адресованной Бродскому. Публикация приурочена к 78-летию со дня рождения Сергея Довлатова — в ней не только приводится текст письма, но и рассказывается о знакомстве писателя с будущим Нобелевским лауреатом.

Литературное сближение произошло в начале 1962 года — Бродский приходил в квартиру Довлатова на Рубинштейна, 23, чтобы прочитать там «Шествие». «Казалось, успех обеспечен: слушателям поэзия автора и он сам были знакомы, в крайнем случае о ней или о нем они были наслышаны. Довлатову эта поэзия была, несомненно, близка <...> Во второй половине 1960-х встречи возобновились в близкой обоим среде людей, «великих для славы и позора», — рассуждает об этом Арьев.