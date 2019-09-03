«Обнимаю. Будьте, по возможности, здоровы»: впервые опубликованы письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому
Сегодня, 3 сентября, впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.
Два письма появились сегодня в «Новой газете» — оба, от 28 апреля 1986 года и 7 января 1987-го, заканчиваются подписью Довлатова «Обнимаю. Будьте, по возможности, здоровы», адресованной Бродскому. Публикация приурочена к 78-летию со дня рождения Сергея Довлатова — в ней не только приводится текст письма, но и рассказывается о знакомстве писателя с будущим Нобелевским лауреатом.
Литературное сближение произошло в начале 1962 года — Бродский приходил в квартиру Довлатова на Рубинштейна, 23, чтобы прочитать там «Шествие». «Казалось, успех обеспечен: слушателям поэзия автора и он сам были знакомы, в крайнем случае о ней или о нем они были наслышаны. Довлатову эта поэзия была, несомненно, близка <...> Во второй половине 1960-х встречи возобновились в близкой обоим среде людей, «великих для славы и позора», — рассуждает об этом Арьев.
Письмо Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому от 28 апреля 1986 года
Из публикации Андрея Арьева для «Новой газеты»:
Дорогой Иосиф!
Посылаю Вам фото Азадовского, которое Костя передал для Вас через Гагу Смирнова. Снимок сделан из аппарата, принадлежавшего Вашему отцу. Этот аппарат находится у Кости и может быть в принципе переправлен сюда через того же Гагу, изъявившего к тому готовность. Костя тоже благодарит Вас за радиослова в его защиту и, кстати, просит временно его не защищать, поскольку на что-то надеется
Гага был в Ленинграде и привез разнообразные, плохо согласующиеся между собой впечатления. Но об этом я расскажу Вам при встрече или по телефону. Насколько я понимаю, Вас нет в Нью-Йорке.
В ближайшем «Нью-Йоркере» идет после двухлетнего перерыва мой рассказ, а значит, все еще расходятся круги от поджопника молодому автору, данного Вами шесть лет назад
Обнимаю. Будьте, по возможности, здоровы.
Ваш С. Довлатов
Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе в семье театрального режиссера Доната Мечика и актрисы Норы Довлатовой. С 1944 года он жиз в Ленинграде, в 1959 году поступил на филологический факультет ЛГУ. В августе 1978 года эмигрировал из СССР в Нью-Йорк, где стал главным редактором газеты «Новый американец», а к середине 1980-х годов его рассказы успешно печатались в журналах Partisan Review и The New Yorker. Первой серьезной публикацией на родине стала повесть «Филиал», вышедшая под редакцией журнала «Звезда» в 1989 году.
Напомним, сегодня, 3 сентября, в Доме кино состоится показ документально-биографической анимационной картины «Написано Сергеем Довлатовым». Сеанс приурочен ко Дню рождения писателя — в этом году ему могло бы исполниться 78 лет. Ранее стало известно, когда Музей нобелевского лауреата Иосифа Бродского откроется в пространстве бывшей коммунальной квартиры в доме Мурузи, где поэт прожил почти двадцать лет до эмиграции в 1972 году.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.