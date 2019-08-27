Метафизика, смех и усталость: о чем новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний»

В конце августа в издательстве «Эксмо» вышел новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний». Редактор «Собака.ru» Игорь Топорков прочёл книгу и сигнализирует: автор хочет вернуть «нулевые»!

Самый загадочный писатель России сломал собственную традицию и выпустил новый роман не в конце октября, как обычно, а в августе. Видимо для того, чтобы у читателей и критиков было достаточно времени переварить этот громоздкий текст. Громоздкий, конечно, по содержанию, а не по форме: четыреста с небольшим страниц крупным кеглем — почти как пост среднестатистического инстаблогера. «Искусство легких касаний» — и не роман вовсе, а сборник из трех новелл, две из которых обрамляют главную. Прием для Пелевина не новый, он обкатал его еще в сборнике ДПП(NN) 2003 года, который все помнят по роману «Числа», сплетенному из нумерологии, сцен наркотического и эротического угара и отсылок к современной (тогда) культуре.

Книга стартует повестью-страшилкой «Иакинф» о четырех молодых и благополучных москвичах, которые увлекаются хождением по горам, чтобы не заскучать от слишком хорошей столичной жизни. В одном из таких походов их сопровождает Акинфий Иванович (Иакинф), забавный старик с бородой Гендальфа, любящий французский шансон. Путешествие оборачивается странным и, как кажется друзьям, выдуманным рассказом Акинфия о его духовном преображении, но в итоге преображаются все. В этой повести к нам как будто возвращается Пелевин времен «Generation П», когда чтобы разобраться в тексте и отделить сиюминутное от вечного, социальную составляющую от мистики, надо было сначала не лопнуть от смеха — гэги почти в каждой строке.

Вот только выглядит это возвращение не как вторая молодость, а как перемещение самого себя в прошлое и консервация в нем. Герои «Иакинфа» говорят языком нулевых, при том, что как минимум одному из них двадцать один год. Но за общий эффект и сочную атмосферу доантичного жертвоприношения в горах Кавказа это простить можно. Третья часть «Бой после победы» — послесловие к предыдущему тексту Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Его герои, Федор и Рената, сходят с ума от скуки и ищут пограничные психологические состояния. Высшее из них — пребывание в привычном комфорте, низшее — поездка в столыпинском вагоне с зэками. «Бой после победы» - это просто ревизия пелевинского творчества и его же домашней библиотеки. Одна из речей Федора — пересказ притчи из романа Михаила Шишкина «Венерин волос», а в самом сюжете очевидна перекличка с «Желтой стрелой».