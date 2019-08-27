Метафизика, смех и усталость: о чем новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний»
В конце августа в издательстве «Эксмо» вышел новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний». Редактор «Собака.ru» Игорь Топорков прочёл книгу и сигнализирует: автор хочет вернуть «нулевые»!
Самый загадочный писатель России сломал собственную традицию и выпустил новый роман не в конце октября, как обычно, а в августе. Видимо для того, чтобы у читателей и критиков было достаточно времени переварить этот громоздкий текст. Громоздкий, конечно, по содержанию, а не по форме: четыреста с небольшим страниц крупным кеглем — почти как пост среднестатистического инстаблогера.
«Искусство легких касаний» — и не роман вовсе, а сборник из трех новелл, две из которых обрамляют главную. Прием для Пелевина не новый, он обкатал его еще в сборнике ДПП(NN) 2003 года, который все помнят по роману «Числа», сплетенному из нумерологии, сцен наркотического и эротического угара и отсылок к современной (тогда) культуре.
Книга стартует повестью-страшилкой «Иакинф» о четырех молодых и благополучных москвичах, которые увлекаются хождением по горам, чтобы не заскучать от слишком хорошей столичной жизни. В одном из таких походов их сопровождает Акинфий Иванович (Иакинф), забавный старик с бородой Гендальфа, любящий французский шансон. Путешествие оборачивается странным и, как кажется друзьям, выдуманным рассказом Акинфия о его духовном преображении, но в итоге преображаются все.
В этой повести к нам как будто возвращается Пелевин времен «Generation П», когда чтобы разобраться в тексте и отделить сиюминутное от вечного, социальную составляющую от мистики, надо было сначала не лопнуть от смеха — гэги почти в каждой строке.
Вот только выглядит это возвращение не как вторая молодость, а как перемещение самого себя в прошлое и консервация в нем. Герои «Иакинфа» говорят языком нулевых, при том, что как минимум одному из них двадцать один год. Но за общий эффект и сочную атмосферу доантичного жертвоприношения в горах Кавказа это простить можно.
Третья часть «Бой после победы» — послесловие к предыдущему тексту Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Его герои, Федор и Рената, сходят с ума от скуки и ищут пограничные психологические состояния. Высшее из них — пребывание в привычном комфорте, низшее — поездка в столыпинском вагоне с зэками. «Бой после победы» - это просто ревизия пелевинского творчества и его же домашней библиотеки. Одна из речей Федора — пересказ притчи из романа Михаила Шишкина «Венерин волос», а в самом сюжете очевидна перекличка с «Желтой стрелой».
Главная повесть идет второй по порядку, и к ней очень много вопросов. «Искусство легких касаний» (название второго текста соответствует названию всей книги) — роман в романе. Это стилизация под пересказ романа похотливого историка Константина Голгофского, который расследует смерть генерала ГРУ Изюмова, своего соседа по даче. Через французские бордели, гравюры Гойи и даже выступления американской телеведущей Эллен де Джейнерис, Голгофский приходит к русским хакерам. Пелевин снова выполнил задачу, которую он сам на себя возложил пять лет назад, написав «Любовь к трем цукербринам» — резюмировать и рефлексировать главные мировые и российские тренды. Вот только всю повесть не покидает ощущение того, что эта задача его тяготит. Пелевин лепит на хребет текста метафизику, которая кажется простым набором слов, а псевдодетективный сюжет слишком «псевдо», чтобы хоть как-то увлечь.
Роман «Искусство легких касаний» выходит в издательстве «Эксмо» в августе
Автор: Игорь Топорков
Фото: Alamy Stock Photo, издательство "Эксмо"
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